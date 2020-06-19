Масова акція опозиції відбулася в центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У центрі Мінська, на проспекті Незалежності, в четвер відбувся спільний пікет представників опозиційної коаліції.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Зазначається, що о 23:20, коли на проспект прибули автозаки, люди почали поступово розходитися.
Метою акції названо прагнення висловити солідарність з активістами, заарештованими під час президентської виборчої кампанії, серед яких Сергій Тіхановський, Павло Северинець, Микола Статкевич.
На пікеті продовжився збір підписів за альтернативних кандидатів у президенти країни, якою з 1994 року беззмінно керує Олександр Лукашенко. Зараз він балотується на шостий термін.