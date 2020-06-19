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Масова акція опозиції відбулася в центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Масова акція опозиції відбулася в центрі Мінська. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У центрі Мінська, на проспекті Незалежності, в четвер відбувся спільний пікет представників опозиційної коаліції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Зазначається, що о 23:20, коли на проспект прибули автозаки, люди почали поступово розходитися.

Метою акції названо прагнення висловити солідарність з активістами, заарештованими під час президентської виборчої кампанії, серед яких Сергій Тіхановський, Павло Северинець, Микола Статкевич.

На пікеті продовжився збір підписів за альтернативних кандидатів у президенти країни, якою з 1994 року беззмінно керує Олександр Лукашенко. Зараз він балотується на шостий термін.

Масова акція опозиції відбулася в центрі Мінська 01

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Василь Войцеховський e4e91c04
    Я тут мешкаю,і хочу вам сказати,що останніх кілька місяців діючого ніхто крім як,"3%"і "тараканом" не називає,настільки він остогид людям.Реальна підтримка 3%,всі інші проти.Так що все тільки-но розпочинається.
  • Alexander Kravchenko
    Бажаємо вам перемоги над вашим тараканом. Та чесних і демократичних виборів Президента вільної та незалежної Білорусі.
  • Nickol Nickols
    Хотя бы Колю Лукашенко не трогали,он же ещё ребёнок. и будущий председатель колхоза "Беларусь"
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