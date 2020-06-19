Новини

Ляшко: Виплати медикам за пакетом COVID-19 триватимуть доти, поки є коронавірус

1 32433
Ляшко: Виплати медикам за пакетом COVID-19 триватимуть доти, поки є коронавірус
Виплати 300% зарплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з COVID-19 у разі продовження епідемії триватимуть, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Далі все буде залежати від розвитку епідемічної ситуації, контракти з НСЗУ (Національною службою здоров'я України) за пакетом лікування COVID-19 будуть продовжені", - сказав він в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, кошти на ці витрати передбачені в держбюджеті в межах коштів, виділених у держбюджеті на розроблений НСЗУ пакет медпослуг на лікування коронавірусної інфекції.

"Цей пакет розрахований для покриття медзакладам і оплати медпрацівникам за песимістичним сценарієм, коли завантажені 100% передбачених ліжок", - сказав він.

Ляшко також пояснив, що "поки є COVID-19, лікарі отримуватимуть доплати".

"Щойно COVID-19 закінчиться, буде запропоновано новий механізм оплати інфекційних лікарень, які мають бути готові до реагування на такі випадки, які ми зараз бачимо", - сказав він.

Також Ляшко зазначив, що підвищення зарплати медпрацівників є "однією з умов Програми медгарантій ПМГ". Так, у тарифах на медпослуги закладена зарплата на рівні 250% від середньоринкової на липень минулого року.

Також читайте: У країні близько 6 тисяч медиків інфіковані COVID-19, - Ляшко

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Вікторія Шпунтенко
    При таких виплатах цей брехливий коронавірус ніколи не закінчиться.
  • Виктор Ли a3db1a1b
    Війна на луганді не скінчиться поки лугандонці будуть отримувать по дві пенсії а вірус буде завжди щоб не припинились виплати.
  • Андрей Яковлев 46ec7505
    в ситуації, коли медики отримують 300% премій за те, що "підозра на ковід" (будь-які симптоми застуди) перетворюється на повноцінний "випадок захворювання коронавірусом" (за результатом сумнівних тестів), викликає у притомних людей великий сумнів, чи не є ця уся діяльність великою фальсифікацією
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини