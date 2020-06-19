Понад 70 нових заражень COVID-19 підтверджено на Рівненщині, одна людина померла, - ОДА

У Рівненській області станом на вечір 18 червня підтвердили 73 нові випадки заражень коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава облдержадміністрації Віталій Коваль.

За його словами, в Рівненській області зафіксували 2692 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.

18 червня від COVID-19 померла 53-річна жінка, а загалом померлих уже 53.

Одужали протягом дня в регіоні 79 осіб.

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