Понад 70 нових заражень COVID-19 підтверджено на Рівненщині, одна людина померла, - ОДА
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У Рівненській області станом на вечір 18 червня підтвердили 73 нові випадки заражень коронавірусом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив глава облдержадміністрації Віталій Коваль.
За його словами, в Рівненській області зафіксували 2692 випадки захворювання на коронавірусну хворобу.
18 червня від COVID-19 померла 53-річна жінка, а загалом померлих уже 53.
Одужали протягом дня в регіоні 79 осіб.