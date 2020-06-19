До кінця 2020 року українські компанії зобов'яжуть розкрити кінцевих бенефіціарів, - Малюська
Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня повідомив міністр юстиції Денис Малюська на брифінгу, присвяченому 100 дням роботи уряду Дениса Шмигаля, трансляція велася на YouTube-каналі Мін'юсту.
"Працюємо над тим - і це передбачено програмою взаємодії з Міжнародним валютним фондом, - щоб врешті-решт зобов'язати, примусити підприємства розкрити всім своїх бенефіціарів-власників та забезпечити прозорість корпоративних прав в Україні", - сказав Малюська.
За його словами, це передбачено програмою співпраці з МВФ і "буде виконано ближче до кінця року", разом з оновленням реєстрів.
Міністр пояснив, що "як тільки обов'язок розкриття бенефіціарів власників внесли в законодавство, багато юросіб, побоюючись штрафів, відразу внесли відповідні дані до реєстру".
Малюська вважає, що змусити внести в реєстр всю інформацію про бенефіціарів допомогли б штрафи.
"Новий реєстр зробить систему ефективнішою і зручнішою", - наголосив глава Мін'юсту.