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До кінця 2020 року українські компанії зобов'яжуть розкрити кінцевих бенефіціарів, - Малюська

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До кінця 2020 року українські компанії зобов'яжуть розкрити кінцевих бенефіціарів, - Малюська
Українські компанії будуть зобов'язані розкрити своїх остаточних власників (бенефіціарів).

Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня повідомив міністр юстиції Денис Малюська на брифінгу, присвяченому 100 дням роботи уряду Дениса Шмигаля, трансляція велася на YouTube-каналі Мін'юсту.

"Працюємо над тим - і це передбачено програмою взаємодії з Міжнародним валютним фондом, - щоб врешті-решт зобов'язати, примусити підприємства розкрити всім своїх бенефіціарів-власників та забезпечити прозорість корпоративних прав в Україні", - сказав Малюська.

За його словами, це передбачено програмою співпраці з МВФ і "буде виконано ближче до кінця року", разом з оновленням реєстрів.

Міністр пояснив, що "як тільки обов'язок розкриття бенефіціарів власників внесли в законодавство, багато юросіб, побоюючись штрафів, відразу внесли відповідні дані до реєстру".

Малюська вважає, що змусити внести в реєстр всю інформацію про бенефіціарів допомогли б штрафи.

"Новий реєстр зробить систему ефективнішою і зручнішою", - наголосив глава Мін'юсту.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Viktor Turchanikov
    Ишь как запрыгали лоббисты оффшоров в комментариях, но Малюська не тот человек которого блохи мышебратьев остановят.
  • Alex Nemo
    они не выполнили ничего из обещанного, не сделают и этого.
  • Viktor Turchanikov
    Хорошо смеется тот, кто стреляет последним
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