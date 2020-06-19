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Зарплату медпрацівників другої і третьої ланки буде підвищено з 1 вересня, - Степанов

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Зарплату медпрацівників другої і третьої ланки буде підвищено з 1 вересня, - Степанов
Медичним працівникам другої і третьої ланки з 1 вересня поточного року буде підвищено заробітну плату.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал МОЗ, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі 1+1.

"Ми пропонуємо системне рішення, щоб з 1 вересня була підвищена заробітна плата всім лікарям, медичним сестрам, молодшому та середньому персоналу, тим, хто працює у спеціалізованих лікарнях. Тобто всім тим, хто мав отримувати підвищену заробітну плату, починаючи з 1 квітня. Але, на жаль, під час планування так званої реформи про них просто забули", - зазначив міністр.

Міністр повідомив, що 19 червня на засіданні уряду планується розгляд проєкту постанови щодо спрямування додатково 4,5 млрд грн на підтримку лікарень, які опинилися після 1 квітня на межі закриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський розпорядився підвищити зарплати лікарям другої ланки з 1 вересня

Зарплату медпрацівників другої і третьої ланки буде підвищено з 1 вересня, - Степанов 01

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • кацахол
    О, перед виборами в суперечці одна колега мені на спину плюнула, коли я відвернувся.
    А зараз її скорочують і роботу хрін вона знайде.
  • Senator S 01a656ec
    Бабло оставленное Гройсманом сожрали еще в сентябре,остальное спишут на борьбу с Короной Кремлевского вируса имени Вадима Рабиновича...
  • Виктор Степаненко
    Можно больше .
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