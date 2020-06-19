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Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину

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Степанов назвав "анархією" поведінку українців під час карантину
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав поведінку українців стосовно дотримання правил карантину "анархією".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це він сказав в ефірі програми "Право на владу".

"Головне, щоб ми припинили це зростання (захворюваності на COVID-19. - Ред.) - це треба задуматися і дотримуватися тих рекомендацій міністерства, які даються. Тому що, вибачте, та анархія, яка відбувається з точки зору дотримання правил... треба подивитися на вулиці, що відбувається в наших ресторанах, клубах, барах, що відбувається на пляжах в Одесі, доволі важко говорити, що в такий спосіб ми можемо стримувати розповсюдження коронавірусної хвороби", - сказав Степанов.

За його словами, громадяни мають звернути увагу на те, що захворюваність на COVIDD-19 зростає, зростає кількість госпіталізованих та померлих.

Водночас, за його словами, існують певні законодавчо встановлені інструменти контролю за дотриманням обмежувальних заходів, які є у Національної поліції, Держпродспоживслужби.

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Також, за його словами, МОЗ контролює ситуацію щодо надання медичної допомоги під час захворювання на COVID-19, аналізує статистичну інформацію, на основі чого і пропонуються зміни в адаптивному карантині.

Як повідомлялося, 18 червня в Україні встановлено своєрідний "антирекорд" за кількістю захворілих на добу - 829 осіб. Загалом від почтаку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 34 063 людини.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Andriy Kalnyshevsky
    Та да) Анархия мать порядка

    Степанов назвал "анархией" поведение украинцев во время карантина - Цензор.НЕТ 8913
  • Стрелок
    я так понимаю зеленые без телесуфлера связанно говорить не умеют
    читать текстовую расшифровку их спичей просто невозможно. цицероны хреновы
  • ggl chrm
    Есть небольшой нюанс. Являются ли украинцами те, кто на фото?
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