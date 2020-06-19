МВФ ухвалить рішення щодо нового траншу для України у вересні, - спікер Фонду Райс

Міжнародний валютний фонд планує у вересні цього року провести перший огляд виконання Україною програми Stand-By, за результатами якого буде ухвалено рішення про виділення наступного траншу.

Таку відповідь дав на запитання Укрінформу в четвер директор пресофісу МВФ Джеррі Райс, передає Цензор.НЕТ.

"Ця програма (Stand-By для України. – Ред.) щойно розпочалася, і зараз важко назвати дату, коли відбудеться перший перегляд. Але я можу сказати, що ми орієнтуємося на вересень", - зазначив представник МВФ.

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Водночас він зауважив, що умови, які має виконати Україна для отримання наступного траншу, вказані в документах самої програми, оприлюдненій у відкритому доступі.

Представник Фонду також підкреслив, що нинішня програма МВФ націлена на допомогу Україні у розв'язанні проблем, пов'язаних із пандемією COVID-19. Інша мета програми полягає у створенні можливостей для повернення України до економічного зростання після кризи шляхом запровадження критично важливих реформ.

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Водночас Джеррі Райс назвав важливим чинником те, що програма МВФ дозволяє Україні отримати більш широку міжнародну підтримку, в тому числі від Євросоюзу в межах нової програми макрофінансової допомоги.

Як повідомлялося, МВФ 9 червня затвердив нову програму Stand-By для України, розраховану на 18 місяців із загальним фінансуванням 5 млрд доларів США. Уже 12 червня Україна отримала перший транш в розмірі 2,1 млрд доларів США.