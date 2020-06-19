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COVID-19: за добу у світі померли понад 5,1 тис. осіб. Загальна кількість жертв сягнула 456,4 тис., інфікованих уже більш ніж 8,5 млн

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COVID-19: за добу у світі померли понад 5,1 тис. осіб. Загальна кількість жертв сягнула 456,4 тис., інфікованих уже більш ніж 8,5 млн
Станом на ранок 19 червня у світі зареєстрували 140 528 заражень COVID-19 за добу, понад 8,5 млн випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 8 583 838 випадків інфікування та 456 428 смертей через коронавірус.

COVID-19: за добу у світі померли понад 5,1 тис. осіб. Загальна кількість жертв сягнула 456,4 тис., інфікованих уже більш ніж 8,5 млн 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 120 688 (+747 за добу), хворих - 2 263 651 (+27 924 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​983 359 інфікованих (+23 050 за добу) і 47 869 (+1204 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 561 091 особа (+7790 за добу), кількість смертей - 7660 (+182 за добу).

В Індії 381 091 хворий (+13 827 за добу), 12 604 летальні випадки (+342 за добу).

У Великій Британії - 300 469 хворих (+1218 за добу), померли 42 288 пацієнтів (+135).

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В Іспанії зареєстрували 292 348 (+585 за добу) пацієнтів, померли 27 136. За останню добу летальних випадків у країні не зафіксовано.

Перу обійшло Італію за кількістю хворих: 244 388 інфікованих (+3480), 7461 летальний випадок (+204 за добу).

В Італії зафіксували COVID-19 у 238 159 (+331) осіб. Померли 34 514 (+66) осіб.

COVID-19: за добу у світі померли понад 5,1 тис. осіб. Загальна кількість жертв сягнула 456,4 тис., інфікованих уже більш ніж 8,5 млн 02

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Олександр Пато
    Коронаверуючии не знают этого. Они знают что только от короны сейчас умирают 😆🤣
  • Gennadiy 6b272fc0
    Самое страшное, что проверить эти цифры нельзя.
  • Андрей Яковлев 46ec7505
    Тим часом у паралельному вимірі.
    Василь кожен день ходив по селу і обприскував будинки, сади і поля. Після скарги жителів до нього підійшов дільничий і запитав:
    - Василь, що і для чого ти розприскуєш?
    - Це пестициди проти крокодилів.
    - Скажи, Василь, у тебе з головою все в порядку? Тут немає ніяких крокодилів!
    - А ось тому-то і немає, що я від них розприскую.
    Дільничний здивувався, але відповідь прийняв, і повідомив селянам, що всі вони тепер повинні використовувати засіб проти небезпечних крокодилів, які можуть напасти на найбільш слабких членів громади.
    Через деякий час всі жителі села стали купувати у Василя речовини для обприскування проти небезпечних крокодилів і розпорошувати їх по всьому селу.
    Сільрада встановила надзвичайний стан через боротьбу з крокодилами, прийняла "обов'язкові рекомендації" для всіх жителів і високі штрафи на тих, хто їх не виконував.
    Незабаром Василь заробив дуже багато грошей торгівлею крокодилячими пестицидами і отримав від сільради почесну грамоту за спасіння населення, що знаходиться в групі ризику. Він прославився як легендарний рятівник людей похилого віку та дітей. Частиною прибутків він ділився з головою сільради та дільничим.
    Щоправда, подекуди його пестициди знищили посіви, у деяких здохла вся худоба, а сільські діти почали страждати від дивних, небачених досі хвороб. Але всі ці події - ніщо в порівнянні з катастрофою, яка могла б статися через напад крокодилів на дітей і людей похилого віку.
    І кожного ранку Василь вітав мешканців села з балкону свого новенького маєтку, думаючи: "Бізнес, і нічого особистого".
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