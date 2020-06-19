ЄС в ОБСЄ: Рішення Нормандського саміту в Парижі не виконуються, попри конструктив України

Через 6 місяців після Нормандського саміту в Парижі занадто мало виконано ухвалених на ньому узгоджених висновків, попри конструктивний підхід керівництва України.

Про це йдеться в заяві ЄС про триваючу агресію Росії проти України і незаконну окупацію Криму, оприлюдненій у четвер, 18 червня, під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Минуло 6 місяців із часу Нормандського саміту в Парижі, коли лідери Росії, України, Франції та Німеччини домовилися про низку кроків, необхідних для виконання Мінських домовленостей, включно з повним та всеохопним припиненням вогню. На жаль, окрім продовження дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" та двох обмінів пов’язаних із конфліктом в’язнів, замало було досягнуто попри конструктивний підхід українського керівництва", - йдеться в заяві.

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Натомість, у Євросоюзі звернули увагу на те, що жертв конфлікту, як і руйнувань будівель та інфраструктури, з кожним днем на Донбасі стає дедалі більше, оскільки повного припинення вогню так і не вдалося досягти.

"Ця негативна тенденція підкреслила нагальність та необхідність досягнення всебічного припинення вогню, що є життєво важливою умовою мирного врегулювання конфлікту та повного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - зазначається у заяві.