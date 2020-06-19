14 українських моряків, які три роки провели у лівійській в'язниці, повертаються в Україну

З Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", які три роки провели у лівійській в'язниці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресслужба "Фонду допомоги морякам та трудовим мігрантам "Ассоль".

"З охопленої збройним протистоянням Лівії в Україну повертаються 14 українських моряків судна "Рута", жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, які три роки провели в камерах однієї з лівійських в'язниць", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, стан здоров'я українських моряків після декількох років ув'язнення в лівійській в'язниці і голодування, проведеного в минулому місяці, задовільний.

Спеціальний авіарейс, яким повертаються члени екіпажу "Рути", очікується близько 13:00 в п'ятницю, 19 червня, в Києві. Моряків зустрічатимуть родичі.

Також повідомляється, що у квітні 2017 року військово-морські сили Лівії із застосуванням зброї захопили два судна, одне з них - танкер "Рута" - було під українським прапором.

Влада Лівії заарештувала екіпаж "Рути" із 14 українців за обвинуваченням у незаконному перевезенні нафти.

Танкер належить державі Україна і перебуває на балансі Одеського порту. З 2005 року судно передали в оренду компанії-фрахтувальника "Manchester Shipping S.A".

У пресслужбі підкреслили, що згідно з міжнародними морськими конвенціями, члени екіпажу відповідають тільки за доставку вантажів і не несуть відповідальності за ліцензії та дозволи на транспортування вантажів. За це відповідає власник вантажу.

Усі вказівки від судновласника "Руті" надходили на комп'ютер капітана електронною поштою.

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Після арешту 27 квітня 2017 року комп'ютер був вилучений лівійцями, і можливості довести свою невинність екіпажу не надали.

Зазначається, що спочатку екіпаж розмістили в одній з в'язниць Триполі, потім їх перевели в Таджура. Слідство закінчилося через 8 місяців після арешту, оскільки у них не було ні суду, ні вироку, тільки інкриміновані статті.

"Усі 14 членів екіпажу перебували в тісній камері, спати доводилося по черзі. Умови утримання і постійний психологічний пресинг позначилися на здоров'я моряків. Двоє захворіли на гепатит. У ще кількох загострилися хронічні хвороби", - сказано в повідомленні.

29 квітня 2020 року Апеляційний суд міста Триполі ухвалив рішення про зміну запобіжного заходу для членів екіпажу танкера "Рута".

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Кілька днів тому, після сплати застави, вони були перевезені в місто Місурата.

Серед членів екіпажу танкера "Рута" капітан Микола Шокун, Олександр Кирильчук, старший помічник, Володимир Гончаренко, 2-й помічник, Сергій Бондар, старший механік, Сергій Філоненко, 2-й механік, Кирило Загоруйко, 3-й механік, Володимир Авдасев, електромеханік, Андрій Алферов, боцман, Володимир Димченко, моторист, Юрій Склифасовський, моторист, Олег Дубовицький, моторист, Сергій Іванов, матрос, Віктор Фадєєв, матрос, Олександр Колесніченко, кок.