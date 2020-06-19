За добу на Львівщині виявили 142 нові випадки COVID-19, загалом 3540 інфікованих і 112 померлих, - міськрада
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.
Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 3540 осіб, 112 людей померло. 663 пацієнти одужало.
Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 5608 осіб, госпіталізовані — 939, на амбулаторному лікуванні — 4669 осіб, виписані — 744 особи. Зараз у лікарні перебуває 195 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 2 особи.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 643 ПЛР-тести, з яких 142 — позитивні. Серед них з нових проб ПЛР-тестів зроблено 543, і з них 105 — позитивні. Серед них — 72 мешканці Львова. Загалом в роботу взяли 516 проб.
Станом на ранок 18 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 063 випадки COVID-19. За добу - 829 нових випадків. Це найвищий показник нових випадків за добу в Україні з початку пандемії. 23 людини померли від хвороби