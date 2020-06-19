Українського марафонця Борисенка знайдено мертвим на горі Фудзіяма

Українського марафонця і тренера з гірськолижного спорту Олексія Борисенка було знайдено мертвим на горі Фудзіяма.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє sportarena.

Тіло Борисенка було виявлено ще 12 травня, однак впізнали його тільки 18 червня.

Спортсмен зник у кінці лютого - він перебував у Японії, де планував здійснити сходження на Фудзіяму. Востаннє Борисенка бачили в одному з готелів Токіо, після чого зв'язок з ним було втрачено.

Читайте: Спортсменка Катерина Катющева, яка загубилася під час ультрамарафону під Одесою, померла від інсульту, - прессекретар ОДА Соколов

У березні речі Борисенка були знайдені на висоті 2400 метрів. За інформацією японських ЗМІ, спортсмен піднімався на гору сам, а потім з ним трапився нещасний випадок.