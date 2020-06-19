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Санітарно-епідеміологічну службу в Україні було практично знищено, - Степанов

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Санітарно-епідеміологічну службу в Україні було практично знищено, - Степанов
В Україні санітарно-епідеміологічна служба створюється практично "з нуля".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Право на владу" заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Нам головне зараз – поновити службу. Створити службу, бо вона була знищена. У нас кількість лікарів - не вистачає до 50-60%. За той експеримент, який розпочали, - за нього 100% хтось повинен відповідати. Дуже добре зараз казати: чому у нас така маленька кількість тестувань робиться", - зазначив міністр.

Степанов розповів, що на початку епідемії лабораторні центри робили близько п'ятисот тестів на COVID-19 в добу, а зараз роблять 12 тис.

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"І ми знаємо, що ми будемо робити більше. Оце все робилось з колес. І далі це все ляже в тому числі в концепцію біологічного захисту, який ми повинні створити у нашій країні",- підкреслив глава МОЗ.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Dust Wiper
    Хтось відчув відсутність СЕС ? Там тільки хабарі брали з підприємців - от і вся їхня служба.
  • Владэк
    ВОПРОС - А что ОНА давала?!?!?! И чем бы оно сегодня помогла???
  • Zemych
    Да, раньше было совсем другое дело, работала ведь служба.
    Жирные тупые тётки за сорок ходили по продуктовым магазинам в составе ведомственной комиссии (жирный мужик в кожаном пиджаке - исполком, худой чахоточный дядька в очках с портфелем - защита потребителей) - и сбивали с магазинов бабло.
    Потом бабло из районов в область отправляли, а из областей - в Киев.

    Такую службу развалили, гады.
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