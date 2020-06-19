Санітарно-епідеміологічну службу в Україні було практично знищено, - Степанов

В Україні санітарно-епідеміологічна служба створюється практично "з нуля".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це в ефірі "Право на владу" заявив глава МОЗ Максим Степанов.

"Нам головне зараз – поновити службу. Створити службу, бо вона була знищена. У нас кількість лікарів - не вистачає до 50-60%. За той експеримент, який розпочали, - за нього 100% хтось повинен відповідати. Дуже добре зараз казати: чому у нас така маленька кількість тестувань робиться", - зазначив міністр.

Степанов розповів, що на початку епідемії лабораторні центри робили близько п'ятисот тестів на COVID-19 в добу, а зараз роблять 12 тис.

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"І ми знаємо, що ми будемо робити більше. Оце все робилось з колес. І далі це все ляже в тому числі в концепцію біологічного захисту, який ми повинні створити у нашій країні",- підкреслив глава МОЗ.