За добу COVID-19 в Україні захворіли 64 дитини і 161 медик, загалом 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників, - Степанов

В Україні COVID-19 захворіли вже 5877 медпрацівників, з них 161 медик захворів за останню добу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіла 921 людина. З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник. Було госпіталізовано 182 людини. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 19 летальних випадків. Одужали 586 пацієнтів. Всього за весь час пандемії захворіло 34984 особи. З них 2570 дітей, а також 5877 медпрацівників. При цьому, в загальному одужали 16033 особи, а летальних випадків - 985", - сказав Степанов.

Він додав, що за минулу добу було здійснено 19 365 тестів, з них 11 465 досліджень методом ПЛР, а також 7900 методом ІФА.

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) спостерігається у Львівській області - 142, Рівненській області - 121, в місті Києві - 92, Закарпатській області - 78, а також в Чернівецькій області - 76. Ми бачимо, що це черговий антирекорд, якого Україна ще не знала", - зазначив Степанов.





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