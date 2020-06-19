За добу COVID-19 в Україні захворіли 64 дитини і 161 медик, загалом 2 570 дітей та 5 877 медпрацівників, - Степанов
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"У нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіла 921 людина. З них 64 дитини, а також 161 медпрацівник. Було госпіталізовано 182 людини. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано 19 летальних випадків. Одужали 586 пацієнтів. Всього за весь час пандемії захворіло 34984 особи. З них 2570 дітей, а також 5877 медпрацівників. При цьому, в загальному одужали 16033 особи, а летальних випадків - 985", - сказав Степанов.
Він додав, що за минулу добу було здійснено 19 365 тестів, з них 11 465 досліджень методом ПЛР, а також 7900 методом ІФА.
"Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) спостерігається у Львівській області - 142, Рівненській області - 121, в місті Києві - 92, Закарпатській області - 78, а також в Чернівецькій області - 76. Ми бачимо, що це черговий антирекорд, якого Україна ще не знала", - зазначив Степанов.