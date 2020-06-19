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Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою. ФОТО

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Одна з найбільш популярних турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії в новині про госпіталізацію дружини президента України Володимира Зеленського Олени з коронавірусом використала фотографію з Вірою Брежнєвою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новини 24", фотодоказ виклала у фейсбуці користувачка Марина Воронцова.

Журналісти необачно використали кард із фільму "Вісім кращих побачень", де сімейну пару зіграли Володимир Зеленський та колишня учасниця "ВІА Гра" Віра Брежнєва.

Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою 01

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Варто зазначити, що на сайті Hürriyet у новині про коронавірус Олени Зеленської використала її фотографію.

Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою 02

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Турецкая газета в новости о COVID-19 у супруги Зеленского использовала снимок с певицей Брежневой - Цензор.НЕТ 5731
  • Чинганчгук
    какая разница))
  • 18c49ed2
    Не впервой

    Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою - Цензор.НЕТ 4415
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