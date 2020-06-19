Турецька газета в новині про COVID-19 у дружини Зеленського використала знімок зі співачкою Брежнєвою. ФОТО

Одна з найбільш популярних турецьких газет Hürriyet у своїй друкованій версії в новині про госпіталізацію дружини президента України Володимира Зеленського Олени з коронавірусом використала фотографію з Вірою Брежнєвою.

Автор: Наталя Джума