Проходити медогляди під час карантину не обов'язково, - Степанов

Проходити медогляди під час дії карантину не обов'язково.

Про це під час онлайн-брифінгу розповів глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"На час дії карантину, крім заборони проходження медоглядів, була призупинена норма, яка вимагає проходження професійного медогляду. Для того, щоб знизити ризик інфікування і передачі інфекції. На сьогодні в тих обов'язкових випадках, коли необхідно проходити медогляд, його проходити не потрібно. Ця норма призупинена", - пояснив міністр.

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