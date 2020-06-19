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Зеленський висловив гордість за український авіапром: "Почуваюся впевнено і безпечно на борту". ФОТО

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Президент Володимир Зеленський говорить, що почувається впевнено і безпечно на борту літаків АН, які входять до президентського авіапарку, і запевнив, що вони з'єднують унікальні знання і досвід українських авіаконструкторів.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook,  інформує Цензор.НЕТ.

"На літаках "Антонова" облітав усю Україну. Завжди почуваюся впевнено та безпечно на борту Ан-148 та Ан-74. Саме ці літаки входять в авіапарк українського Президента. Вони поєднують унікальні знання та досвід українських авіаконструкторів. Відчуваю гордість за наш авіапром щоразу, коли піднімаюся на борт цих красенів", - зазначив глава держави.

Зеленський висловив гордість за український авіапром: Почуваюся впевнено і безпечно на борту 01

Нагадаємо, раніше державний концерн "Укроборонпром" звільнив директора ДП "Антонов" Донця після перевірки підприємства. Однак суд відновив Донця на посаді.

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Зеленський висловив гордість за український авіапром: Почуваюся впевнено і безпечно на борту 02

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Olga Mansika
    А в Оман на якому літаку шлявся?
  • Tema9
    А пасажири літака "Україна" з пілотом-макакою почувають себе не комфортно і не впевнено.
  • Danis Nielsen
    Он реально живет в параллельной реальности !
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