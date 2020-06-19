Розслідування справи про розпалювання міжнаціональної ворожнечі - абсурдна спроба тиску на церкву, - ПЦУ

У Київській митрополії Української православної церкви (Православної церкви України) вважають, що розслідування справи про розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення Православної церкви України спрямовано на перешкоджання розвитку ПЦУ, процесу її міжнародного визнання і свободи волевиявлення релігійних громад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву ПЦУ.

"Вважаємо, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрите, а нібито триває вже понад 8 місяців, ставши публічно відомим лише зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Православну Церкву України, здійснюваною в інтересах противників її становлення і розвитку, в тому числі тих, хто має свій керівний центр у сусідній країні-агресорі", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ вважають, що особливо ганебним і цинічним видається використання в нинішній кампанії імені та авторитету Української православної церкви Київського патріархату, яка рішенням свого Помісного Собору 15 грудня 2018 року припинила окреме існування як релігійне об'єднання.

"УПЦ (ПЦУ) є єдиним правонаступником УПЦ КП та УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які намагаються надалі діяти від імені УПЦ КП як нібито від окремого релігійного об’єднання, не мають на це ані канонічного, ані юридичного права", - зазначили в митрополії.

Раніше в Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що розслідують фактову справу за заявою вірян УПЦ Київського патріархату на незаконні дії вищих посадових осіб держави, які вчинили дії спрямовані на розпалювання міжнаціональної ворожнечі під час створення Православної церкви України (ПЦУ).

Нагадаємо, 18 червня п'ятий президент України і лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко повідомив, що, за його інформацією, влада порушила ще одну справу проти нього - за отримання Томосу і створення Православної церкви України.

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