"Фармак" наголошує на важливості врегулювання дистанційної торгівлі ліками з урахуванням міжнародного досвіду

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) наголошує на важливості врегулювання дистанційної торгівлі ліками з урахуванням міжнародного досвіду.

Про це на пресконференції сказала директорка зі зв'язків з державними органами компанії "Фармак" Євгенія Піддубна, передають Українські новини.

За її словами, в ході обговорень в рамках Комітету з питань охорони здоров'я Спілки українських підприємців був вивчений відповідний європейський досвід та напрацьовані пропозиції, які були подані народним депутатам і уряду.

"СУП звернувся з офіційним листом до Прем'єр-міністра, запропонувавши своє бачення регулювання каналу онлайн-продажів лікарських засобів. Ми орієнтуємося на світовий і, в першу чергу, європейський досвід – чинні директиви та особливості їх практичної імплементації на національному рівні держав-членів ЄС. Відповідно до європейської моделі, дистанційною торгівлею ліками можуть займатися виключно стаціонарні аптечні заклади, які вже мають ліцензію на здійснення роздрібної торгівлі. Дозвіл на онлайн-торгівлю ліками виходить через окрему ліцензію або у вигляді припису до основної ліцензії. Кілька років тому була прийнята окрема директива, яка визначає єдиний логотип для країн ЄС, який повинен розміщуватися на сайтах аптек, які мають право здійснювати онлайн-торгівлю і включені у відповідний національний реєстр. Цей логотип відсилає споживачів на такий офіційний реєстр аптек, і вони можуть самостійно впевнитися у "легальності" онлайн-продавця", - сказала Піддубна.

Вона підкреслила, що ще до введення урядом норми про можливість здійснення дистанційної торгівлі ліками під час карантину, нелегальний продаж ліків через інтернет процвітав. Якість і оригінальність таких препаратів ставиться під сумнів, а це вкрай негативно впливає на імідж сумлінних виробників і імпортерів ліків.

"Таким чином, варто не боротися з цим неконтрольованим процесом, а очолити і впорядкувати його, зробити підзвітним та прозорим. В результаті переваги отримає споживач, аптека, так як вона забере на себе ту частину продажів, яка зараз реалізується через нелегальні канали, і виробник, який буде впевнений, що новий канал працює правильно", - зазначила вона.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" розпочав співпрацю з сервісами замовлення та доставки ліків з аптек.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.