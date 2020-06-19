Олігарх Коломойський і кум Путіна Медведчук є бізнес-партнерами в 3-х обленерго, на 2-х металургійних заводах і телеканалі "1+1", - "Схеми". ВIДЕО

Нардеп ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук і олігарх Ігор Коломойський роками тримали дистанцію на публіці і несхвально відгукувалися один про одного. Минулого року Коломойський навіть назвав Медведчука зрадником і колаборантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкту "Схеми" вдалося з'ясувати, що такі відносини не завадили їм стати бізнес-партнерами щонайменше в чотирьох сферах: медіа, енергетиці, нафтовій логістиці та металургії. Крім телеканалу "1+1", Медведчук з родиною є партнером Коломойського в трьох обленерго і двох металургійних заводах. Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук + Коломойський. Як кум Путіна і Зе-олігарх об'єдналися проти МВФ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума