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Олігарх Коломойський і кум Путіна Медведчук є бізнес-партнерами в 3-х обленерго, на 2-х металургійних заводах і телеканалі "1+1", - "Схеми". ВIДЕО

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Нардеп ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук і олігарх Ігор Коломойський роками тримали дистанцію на публіці і несхвально відгукувалися один про одного. Минулого року Коломойський навіть назвав Медведчука зрадником і колаборантом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкту "Схеми" вдалося з'ясувати, що такі відносини не завадили їм стати бізнес-партнерами щонайменше в чотирьох сферах: медіа, енергетиці, нафтовій логістиці та металургії. Крім телеканалу "1+1", Медведчук з родиною є партнером Коломойського в трьох обленерго і двох металургійних заводах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Медведчук + Коломойський. Як кум Путіна і Зе-олігарх об'єдналися проти МВФ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Привет
    Отсюда вывод....если беня толкал осла в презЕденты...значит это было выгодно и его партнеру мертветчуку...и следовательно выгодно *****....круг замкнулся....зебилы кидают чепчики вверх и верищат от счастья...
  • Oljik
    Зебобіки, а давайте цю пісню - Медведчук - друг Порошенка.
  • Утилизация ватников
    Перед президентскими выборами какой-то зебил в комментариях рассказывал, что Коломойский - патриот, спасший Днепр. Да нет, зебил, Коломойский спасал свои активы. А потом пошел договариваться с Медведчуком и Путиным.
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