Українці з 1 липня можуть літати до Туреччини без самоізоляції і тестування, - Криклій
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Українські туристи зможуть літати до Туреччини без обов'язкової самоізоляції і тестування, але з дотриманням необхідних вимог безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"З 1 липня туристи з України зможуть подорожувати літаками до Туреччини без самоізоляції і тестування, тільки з дотриманням необхідних вимог безпеки", - написав Криклій.
За його словами, це підтвердив Надзвичайний і Повноважний Посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере під час зустрічі.
У той же час у разі виявлення підвищеної температури під час температурного скринінгу мандрівникам буде пропонуватися пройти тестування на COVID-19.