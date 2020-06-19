Платні камери в СІЗО вже принесли понад 115 тис. грн: почали ремонт безкоштовних, - Малюська

Більше 115 тисяч гривень за користування платними камерами вже надійшли на рахунки слідчих ізоляторів, і за ці гроші почалися ремонти безкоштовних камер.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Це вже працює, гроші вже сплачено, ми вже зібрали понад 115 тисяч гривень за користування камерами, і ми вже почали ремонт безкоштовних камер", - розповів міністр.

За його словами, днями Мін'юст збирається відкрити платні камери ще в СІЗО в п'яти містах України.

Малюська прогнозує, що в липні міністерство продемонструє результат цього нововведення.

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