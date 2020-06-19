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Платні камери в СІЗО вже принесли понад 115 тис. грн: почали ремонт безкоштовних, - Малюська

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Платні камери в СІЗО вже принесли понад 115 тис. грн: почали ремонт безкоштовних, - Малюська
Більше 115 тисяч гривень за користування платними камерами вже надійшли на рахунки слідчих ізоляторів, і за ці гроші почалися ремонти безкоштовних камер.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Це вже працює, гроші вже сплачено, ми вже зібрали понад 115 тисяч гривень за користування камерами, і ми вже почали ремонт безкоштовних камер", - розповів міністр.

За його словами, днями Мін'юст збирається відкрити платні камери ще в СІЗО в п'яти містах України.

Малюська прогнозує, що в липні міністерство продемонструє результат цього нововведення.

Також читайте: Ще в 4 СІЗО запущено експеримент з надання послуги "платна камера", - Мін'юст

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Іван Іванов e5235f76
    Ликбез для Минюста - "Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам." Конституция Украины Раздел 2 Статья 24. Платное СИЗО говорите?
  • Нина Лабунская
    Зелені нарешті знайшли вигідний бізнес
    ... Ото казна поповниться 😂😂😂 Хочеться згадати слова лаврова "дєбіли, бть..."
  • belge
    Малюськин подход нехитрый: чем больше спиз2ил, тем комфортнее сидишь.
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