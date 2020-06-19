Захоплення українських моряків у Керченській протоці: суд Києва не дозволив затримати російських силовиків

Шевченківський районний суд Києва відмовився дати дозвіл на затримання російських силовиків, які захопили в полон 24 українських моряків біля Керченської протоки 25 листопада 2018 року. Суддя відхилила клопотання прокуратури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на матеріали суду.

Так, наприкінці травня суддя Тетяна Левицька розглянула низку клопотань Офісу Генерального прокурора про надання дозволу на затримання росіян для доставки їх до суду та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

Зокрема, прокуратура зазначала, що підозрювані командири російських кораблів "Дон" і "Суздалец" (Олексій Саляев і Сергій Щербаков), а також співробітники Прикордонного управління ФСБ у Криму (Андрій Шеїн і Олексій Шатохін) здійснили акт агресії й здійснили напад на українські кораблі.

Їхні дії призвели до травмування 2 і взяття в полон 24 українців, а також завдання шкоди на 260 млн гривень.

За даними слідства, всі підозрювані росіяни приховують від кримінальної відповідальності у Криму, вони оголошені в розшук.

Однак суддя Левицька відмовилася надати дозвіл на затримання росіян. На її думку, прокуратура не надала доказів того, що вони справді переховуються від слідства і можуть йому перешкоджати.

Українська прокуратура не оскаржила ці рішення в апеляції.

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Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.