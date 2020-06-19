За добу в Києві зафіксували 92 випадки COVID-19, одна людина померла, - Кличко

За минулу добу в Києві 92 людини захворіли на коронавірус. Один випадок - летальний.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Кількість мешканців Києва, у яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилася на 92 особи. Один випадок - летальний. Загалом від коронавірусу померли 96 мешканців Києва. На сьогодні в столиці вже 4176 підтверджених випадків захворювання на COVID-19", - повідомив мер.

Серед захворілих 49 жінок віком від 20 до 92 років і чотири дівчинки - від 11 до 16 років. А також 37 чоловіків віком від 19 до 84 років і двоє хлопчиків, яким 10 місяців і 4 роки.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 46 осіб. Загалом коронавірус перемогли 1332 мешканці столиці.

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