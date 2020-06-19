Чисельність населення України за чотири місяці зменшився на 96,2 тис. осіб, - Держстат
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держстату.
Упродовж січня‒квітня 2020р. чисельність населення зменшилася на 96,2 тис. осіб.
Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 47 живонароджених.
Географічне охоплення Дані щодо розрахунку (оцінки) чисельності населення охоплюють усі регіони України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя. Дані щодо природного та міграційного рухів населення сформовані на основі наявних адміністративних даних без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Методологія та визначення Наявне населення – населення, яке на момент перепису перебуває на певній території, враховуючи осіб, що тимчасово мешкають (за умови їхньої відсутності в місці проживання не більше ніж 12 місяців).
Постійне населення – населення, яке постійно мешкає на момент перепису на певній території, ураховуючи тимчасово відсутніх, якщо їхня відсутність у місці проживання не перевищувала 12 місяців.
Середня чисельність населення (наявного/постійного) розрахована як середня арифметична з чисельності на початок і кінець періоду спостереження.
Розрахунки (оцінки) чисельності населення проводяться щомісячно станом на початок кожного місяця і щорічно станом на 1 січня на основі наявних адміністративних даних і на підставі підсумків останнього перепису населення, до яких додається кількість живонароджених і прибулих на певну територію і віднімається кількість померлих і вибулих із цієї території.
Загальний приріст (скорочення) населення – сума природного приросту (скорочення) та міграційного приросту (скорочення).
Природний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю живонароджених та кількістю померлих.
Інформація щодо кількості живонароджених і померлих (у т. ч. дітей у віці до 1 року) сформована за даними актових записів цивільного стану, які надають територіальні органи Міністерства юстиції України.
Міграційний приріст (скорочення) населення – різниця між кількістю прибулих на певну територію та кількістю вибулих за її межі. Інформація щодо міграції сформована за даними реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, які надають органи реєстрації (виконавчі органи сільської, селищної або міської ради, сільські голови (якщо відповідно до законодавства виконавчий орган сільської ради не утворено)).