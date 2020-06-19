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На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко

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На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко
Обсяг зовнішнього боргу України становить 1 трлн 83 млн гривень. Україна виконує плани щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Так, на сьогодні об’єм зовнішнього боргу України перевищує один трильйон гривень.

"Що стосується державного боргу. Я можу сказати цифру державного боргу, яка на сьогодні є. Зокрема, на сьогодні внутрішній борг становить 852 мільярди гривень. А зовнішній - 1 трильйон 83 мільйони гривень", - заявив Марченко.

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Водночас міністр наголосив, що план запозичень до кінця року буде виконано.

"Щодо запозичень. У законі "Про державний бюджет" передбачені зовнішні та внутрішні джерела запозичень. На сьогоднішній момент ми повністю виконуємо всі наші передбачені плани запозичень і зовнішніх та внутрішніх джерел. Я гарантую, що план запозичень до кінця року буде виконано", - додав він.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • cloud2009 26ea8082
    это очень хорошо..
    нужно побольше клоунов и 2-ды судимых уголовников выбирать в президенты..
  • Борис Козлов 6516a265
    у министра чемоданы готовы.
    внешний долг больше ВВП годового - и он говорит что все в порядке?
    .... вирус не вызвывает приступов смеха, а жаль.
    так как на такие заявления нужно либо смеяться, либо стрелять.
  • cloud2009 26ea8082
    и теток с уголовным прошлым тоже....
    да...

    На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко - Цензор.НЕТ 9697
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