На сьогодні внутрішній борг України становить 852 млрд грн, а зовнішній - 1 трлн 83 млн грн, - міністр фінансів Марченко
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Так, на сьогодні об’єм зовнішнього боргу України перевищує один трильйон гривень.
"Що стосується державного боргу. Я можу сказати цифру державного боргу, яка на сьогодні є. Зокрема, на сьогодні внутрішній борг становить 852 мільярди гривень. А зовнішній - 1 трильйон 83 мільйони гривень", - заявив Марченко.
Водночас міністр наголосив, що план запозичень до кінця року буде виконано.
"Щодо запозичень. У законі "Про державний бюджет" передбачені зовнішні та внутрішні джерела запозичень. На сьогоднішній момент ми повністю виконуємо всі наші передбачені плани запозичень і зовнішніх та внутрішніх джерел. Я гарантую, що план запозичень до кінця року буде виконано", - додав він.