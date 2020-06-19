Конгрес українців Канади про справи проти Порошенка: "Це може підірвати західну підтримку України"

Судові справи проти п'ятого президента України Петра Порошенка викликають занепокоєння в Канаді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Конгрес українців Канади.

"Нещодавні звинувачення проти колишнього президента Петра Порошенка, якого звинувачують у злочині за здійснення своїх конституційних повноважень, викликають занепокоєння. В інших випадках судових справ ми бачили, що адміністрація порушує презумпцію невинуватості, позбавляючи цих осіб належної процедури. Презумпція невинуватості, справедливий процес та система правосуддя, вільна від політичного втручання, опинилися під загрозою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна не може дозволити собі підірвати принципи Революції Гідності, роблячи мішенями переслідувань політичних опонентів та знову призначаючи чиновників, які служили в корумпованій адміністрації Януковича.

"Це може підірвати західну підтримку України. Важливо, щоб Україна завершила процес судової реформи. Україна має досягти значного прогресу для того, щоб органи прокуратури та суди залишалися вільними від політичного втручання та маніпуляцій. Як ми бачили на прикладах Верховного Суду України та Вищого антикорупційного суду, судова реформа можлива. Гальмування у нижчих інстанціях в інтересах прихильників повернення назад перешкоджає справі справедливості, яку Канада та канадці так активно підтримували. Тільки тоді ми побачимо справді вільну, демократичну та процвітаючу Україну. Українці на це заслуговують", - підсумували в Конгресі українців Канади.

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