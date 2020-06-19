У двох співробітників адміністрації "Київпастрансу" виявили COVID-19, - Кличко
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"У них легкий перебіг хвороби. І зараз вони на самоізоляції за межами міста, бо не кияни. Ці працівники жили в гуртожитку підприємства. Коло контактних осіб виявили і обстежили. Хворих серед них немає. В гуртожитку здійснили посилену дезинфекцію", - повідомив Кличко.
Кличко також зазначив, що всі водії комунального громадського транспорту щодня проходять медичний огляд та вимірювання температури.
"Усі водії комунального громадського транспорту щодня проходять медичний огляд та вимірювання температури. Якщо в когось з них виявляють ознаки захворювання, цю людину не допускають до роботи і відправляють на обстеження. Також громадський комунальний транспорт продовжують дезінфікувати кілька разів на день", - наголосив Кличко.