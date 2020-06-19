Окупанти на Донбасі активно використовують на передових позиціях і в "сірій зоні" прибулих з РФ снайперів, - розвідка

Командування російських окупаційних військ продовжує активно використовувати снайперів на передових позиціях з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ уздовж всієї лінії зіткнення, в т.ч. з виходом снайперських пар у "сіру зону".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначають в українській розвідці, зазначені заходи противник проводить з метою деморалізації особового складу підрозділів Об'єднаних сил, заподіяння втрат і провокування вогню.

"Для реалізації своїх задумів російське окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари ЗС РФ, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК і прибувають на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з території Росії через неконтрольовані України ділянки кордону", - сказано в повідомленні.

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