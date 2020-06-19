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Окупанти на Донбасі активно використовують на передових позиціях і в "сірій зоні" прибулих з РФ снайперів, - розвідка

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Окупанти на Донбасі активно використовують на передових позиціях і в "сірій зоні" прибулих з РФ снайперів, - розвідка
Командування російських окупаційних військ продовжує активно використовувати снайперів на передових позиціях з'єднань і частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ уздовж всієї лінії зіткнення, в т.ч. з виходом снайперських пар у "сіру зону".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як зазначають в українській розвідці, зазначені заходи противник проводить з метою деморалізації особового складу підрозділів Об'єднаних сил, заподіяння втрат і провокування вогню.

"Для реалізації своїх задумів російське окупаційне командування залучає додаткові снайперські пари ЗС РФ, які не належать до штатних підрозділів 1, 2 АК і прибувають на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з території Росії через неконтрольовані України ділянки кордону", - сказано в повідомленні.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Vadym Tsyrkalyuk
    коцапы безнаказанно используют нас как мишени, и ещё тренируются на этом
    а бубочка сказал перестать стрелять в них...
  • Debor
    надеюсь что не вся эта мразь вернется в свой шайтанат
  • Andy Jumeirach
    зескот , ахтунг ! путло надеется на вас ,думу думает онъ....что при следущем вторжении именно вы , вместе с рыгами наперегонки побежите ему сасать, аки крысмане и лугандонцы и он, вам за эта (потом) дабавит к пэнсыи по 3 ****** + шкуриный паспарт безплатна даст , а от шарийа вы палучите аж по красному шарику и "савершенна безплатна"....падумайТЕ, это ж такие перспехтиввы....
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