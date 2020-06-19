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ФСБ РФ повідомляє про затримання українця в окупованому Криму

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ФСБ РФ повідомляє про затримання українця в окупованому Криму
Окупанти затримали українця в окупованому Криму. ФСБ стверджує, що він намагався потрапити на окупований півострів, переправившись через затоку Сиваш.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК", про це повідомили в "Кримському прикордонному управлінні ФСБ Росії".

"Затримано чоловіка, який зробив спробу потрапити з України в Російську Федерацію в обхід пунктів пропуску. В ході опитування з'ясувалося, що порушник є громадянином України 1987 року народження, уродженцем міста Запоріжжя", - йдеться в повідомленні.

Чоловік переправився на російську територію через затоку Сиваш, там його затримали прикордонники.

При ньому виявили ID-карту українця. Він пояснив, що хотів дістатися до Пермського краю до друзів.

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"З метою з'ясування всіх обставин події порушник затриманий на дві доби", - зазначили в ФСБ.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Гундяй Крестовоздвиженский
    зебіли, коли вже вас кацапи навчать не шастать?
  • молодой рабочий
    О сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель.
  • Гундяй Крестовоздвиженский
    Вздыхать и думать про себя:
    Когда же чёрт возьмёт тебя!"
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