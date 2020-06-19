Рада дозволила лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до кінця року

В Україні продовжили дозвіл лікувати COVID-19 ліками без реєстрації до 2021 року.

Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт №3636 за основу і в цілому, передає Цензор.НЕТ.

За відповідне рішення проголосували 311 нардепів.

Законопроєкт продовжує до 1 січня 2021 термін дії закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)" від 30 березня №539-ІХ.

Також читайте: ВООЗ заявила, що відмовляється від використання препарату "гідроксихлорохін" у боротьбі з коронавірусом

Закон №539-ІХ дозволив лікувати хворих на коронавірусну хворобу незареєстрованими ліками, які рекомендовані офіційним органом США, країн - членів Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю для лікування COVID-19 у відповідній країні.

Також цей документ дозволив використовувати зареєстровані ліки за показаннями, не зазначеними в інструкції для медичного застосування за наявності доведеної ефективності з лікування COVID-19.

Крім того, закон істотно скоротив терміни проведення передбачених законодавством процедур для проведення клінічних випробувань і реєстрації ліків.