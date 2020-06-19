Кількість загиблих у пожежах зменшилася, однак різко почастішали випадки утоплень, - ДСНС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Рятувальники пояснюють цю тенденцію тим, що громадяни більшість часу проводять не в помешканнях, а займаються господарськими роботами, або ж вирушають на відпочинок.
Влітку, традиційно, це відпочинок біля води. Місця для купання обираються, як правило, найближчі до дому. На жаль, надаючи перевагу такому комфорту, а не безпеці, люди наражають на небезпеку і себе, і близьких, якщо відпочивають на "диких" пляжах разом із дітьми.
Тож, разом із позитивною динамікою зменшення кількості погорільців у рази зросла кількість потонулих. Серед загиблих і чимало дітей, більшість з яких наразі відпочиває на літніх канікулах.
Так, лише від початку липня на водоймах країни загинуло вже 111 громадян, з яких 21 дитина.
Рятувальники нагадують основні правила безпечного відпочинку: правильний вибір місця для купання; суворе дотримання правил безпеки під час плавання; постійний контроль за дітьми з боку дорослих; категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже в стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися в разі небезпечної ситуації.