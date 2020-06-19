Кількість загиблих у пожежах зменшилася, однак різко почастішали випадки утоплень, - ДСНС

За минулу добу, 18 червня, в Україні не зафіксовано жодного випадку загибелі людей на пожежах. При цьому і кількість пожеж у житловому секторі зменшилася в рази.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальники пояснюють цю тенденцію тим, що громадяни більшість часу проводять не в помешканнях, а займаються господарськими роботами, або ж вирушають на відпочинок.

Влітку, традиційно, це відпочинок біля води. Місця для купання обираються, як правило, найближчі до дому. На жаль, надаючи перевагу такому комфорту, а не безпеці, люди наражають на небезпеку і себе, і близьких, якщо відпочивають на "диких" пляжах разом із дітьми.

Тож, разом із позитивною динамікою зменшення кількості погорільців у рази зросла кількість потонулих. Серед загиблих і чимало дітей, більшість з яких наразі відпочиває на літніх канікулах.

Так, лише від початку липня на водоймах країни загинуло вже 111 громадян, з яких 21 дитина.

Рятувальники нагадують основні правила безпечного відпочинку: правильний вибір місця для купання; суворе дотримання правил безпеки під час плавання; постійний контроль за дітьми з боку дорослих; категоричне "НІ" алкогольним напоям, адже в стані сп'яніння люди втрачають пильність і не можуть адекватно зорієнтуватися в разі небезпечної ситуації.

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