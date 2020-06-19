На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ. ІНФОГРАФІКА

На Закарпатті третій день поспіль відбувається зростання захворюваності на COVID-19: за останню добу - 78 інфікованих, три людини померли.

Про це повідомляє Закарпатський обласний центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"На Закарпатті за останню добу у 78 осіб підтверджено коронавірус методом ПЛР, з них - 8 медичні працівники та 4 - діти", - йдеться в повідомленні.

Отже, вже третій день поспіль на Закарпатті дає рекордно високу захворюваності на коронавірус - в межах 80 інфікованих осіб за добу.

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Як інформують у Центрі здоров'я, протягом останньої доби і ночі на 19 червня троє пацієнтів з діагнозом коронавірус померли.

"За минулу добу зареєстровано два летальні випадки хворих з встановленим діагнозом COVID-19, а також сьогодні після півночі помер ще один хворий з діагнозом COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом минулої доби по екстрену медичну допомогу звернулися 394 пацієнти, з них 48 - з ознаками гострої пневмонії і 23 - з підозрою на COVID-19.



