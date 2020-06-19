Вакарчук розповів, як піде з Ради: Вийду з фракції, а потім буду виключений з'їздом партії, це призведе до втрати мандата

Нардеп "Голосу" Святослав Вакарчук розповів, що спочатку вийде з фракції, а потім буде виключений із партії на з'їзді - так він автоматично втратить депутатський мандат.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Єдиний вибір, який ВР мені залишила за законом, це: спочатку вийти з фракції, а потім бути виключеним з’їздом партії з виборчого списку, що, згідно з Конституцією, автоматично призведе до втрати мною депутатського мандат", - йдеться в повідомленні.

"Замість мене в парламент зайде наступний за списком кандидат у депутати. В цьому випадку, це Аліна Свідерська, юристка, висококласна спеціалістка з енергетики, випускниця Кембриджу", - додав Вакарчук.

За його словами, такий спосіб складання депутатського мандата – вимушений і формальний.

"І мені шкода, що частина парламентарів залишила мені саме цей варіант. Але це вже їхня відповідальність. Як і казав раніше, залишаюсь членом партії "Голос", і зроблю все від себе залежне, щоб партія розвивалась і була успішною", - підсумував Вакарчук.

Нагадуємо, 11 червня народний депутат, екслідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що складає із себе депутатські повноваження.

Місце Вакарчука в парламенті посяде Аліна Свідерська, юристка і правозахисниця, дружина колишнього міністра оборони Андрія Загороднюка.

Верховна Рада відмовилася підтримати дострокове припинення повноважень нардепа і екслідера "Голосу" Святослава Вакарчука.

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