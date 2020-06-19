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Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. ДОКУМЕНТ

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Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. ДОКУМЕНТ
Заступник голови МЗС України Єгор Божок просить тимчасово відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень. Заяву він подав у зв'язку з розслідуванням справи проти п'ятого президента Петра Порошенка, в якій він теж фігурує.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну заяву Божок опублікував у своєму Twitter.

Божок зазначив, що попросив про відсторонення, щоб дипломатичний статус не заважав слідству.

"Порядні прокурори підсвітили: Генпрокурор Венедіктова заявляє, що мій "дипломатичний статус заважає їй щодо мене працювати, а також вирішити в суді потрібні постанови в справі проти Порошенка". Щоб вивести рідний МЗС з-під генпрокурорської "уваги", попросив про відсторонення сам", - написав він.

Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень 01
Фото: Twitter/Божок

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Нагадаємо, підозру Божку пред'явили ще у квітні, але Печерський районний суд Києва і Апеляційний суд визнали її необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

"Мені інкримінували те, що в 2018 році я, будучи головою СЗР України, на підставі, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу Президента України №225/2018 від 31.07.2018 р. "Про призначення С.Семочка першим заступником голови служби зовнішньої розвідки України" наказав вважати цього військовослужбовця таким, який приступив до виконання своїх службових обов'язків", - повідомив Божок.

10 червня Державне бюро розслідувань за погодженням з Офісом Генпрокурора вручило Божку другу підозру, що "повністю повторює фабулу попередньої і містить тільки косметичні зміни".

"Тепер ДБР і Офіс Генпрокурора України стверджують, що вищеперераховані дії я вчинив, будучи підбурюваний колишнім президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР і Офісу Генпрокурора, свідомо незаконного указу", - повідомляв тоді Божок.

Сторона обвинувачення збирається клопотати про арешт Божка з можливістю внесення застави в розмірі майже 2 млн гривень.

Заступник голови МЗС Божок, який фігурує у справі Порошенка, просить відсторонити його від виконання покладених на нього повноважень 02

Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Александр Александрович 58df388e
    ЗЕлебобики вы же хотели ШОУ? Ржи-ТЕ теперь до усирачки!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Членограй ещё быкует! На месте зеленского я бы написал что меня заразила Юлька Мендель трипером и чумкой и свалил бы лечится в Израиль или Италию пока есть такая возможность!
  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Больной больному рознь. Я думаю если полуумная старуха напишет что Порох у неё ведро картохи украл они тоже будут расследовать главное в этом цирке это то что имеет отношение к Пороху!
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