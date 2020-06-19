Новини

Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібно чітко комунікувати з громадськістю, - Зеленський

2 57650
Щоб не переходити до жорсткого карантину, потрібно чітко комунікувати з громадськістю, - Зеленський
За останні кілька днів Національна поліція України втричі збільшила кількість адмінпротоколів за порушення карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це Зеленському повідомили на традиційній нараді з протидії поширенню коронавірусу.

У зв’язку з новими антирекордами захворюваності на COVID-19 існує потреба чіткої узгодженої комунікації з людьми щодо правил карантину.

"Треба чіткіше комунікувати, що таке адаптивний карантин і як він впливає на роботу громадських закладів, транспорту. Щоб був чітко й детально розписаний план, як мають працювати ресторани, пляжі, нічні клуби. Коли люди це розумітимуть, то більше дотримуватимуться адаптивного карантину", – сказав Зеленський.

Урядовці наголосили, що повернення до жорсткішого карантину буде сильним ударом по економіці, та погодилися, що необхідна тісніша координація в комунікаціях щодо заходів карантину з місцевою владою й населенням.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що за останню добу в Україні зафіксовано рекордний показник інфікування коронавірусом – 921 особа, 19 осіб померли. Додатково він зазначив, що міжнародні інформаційні агенції повідомляють, що низка країн також вирішила піти шляхом адаптивного карантину, впроваджуючи жорсткіші заходи в областях та містах залежно від тенденцій захворюваності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті захворюваність на COVID-19 зростає третій день поспіль: за добу - 78 інфікованих, три людини померли, - ЦОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Роман Самойленко a21e0f24
    недоразумение
  • Scorpman Y
    Поведение Зеленского в вопросе заболевшей жены психологически недостоверно. Зеленский - человек шоу, человек мелодраматических сентиментальных жестов. Но в этой ситуации он ведет себя так, как будто болеет чужой человек. Он же может прийти и сфотографироваться возле прозрачной стенки бокса где лежит его супруга, улыбнуться, послать воздушный поцелуй - какой пиар, сколько восторга сторонников... Вместо этого сухие сводки Мендель в Фейсбуке.
    Поведение Зеленского все более начинает приобретать характер истероидного состояния. Вчерашний разговор со Смолием - смесь детского сада и психических клиник с преобладанием вторых.
    Главная мысль - "меня обманули с кредитом, подсунули пустышку вместо денег". Отсутствие возможности монетаризации кредита МВФ выдается за "государственный заговор Порошенко и его агентов в НБУ"..
  • Scorpman Y
    не знає, але читати - навчився))
    Взагалі, вся його "кар'єра" клоуна - це тупе читання чужих текстів та демонстрація своєї сутності "дурня"
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини