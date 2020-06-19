40-річна жінка із трирічним хлопчиком випали з вікна четвертого поверху на столичному Печерську, - поліція

Правоохоронці встановлюють обставини падіння матері з дитиною з вікна будинку на столичному Печерську, опитують рідних, сусідів, свідків та очевидців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Івана Мазепи жінка з дитиною випала з вікна на четвертому поверсі. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група Печерського управління полії та бригада швидкої допомоги.

Медики госпіталізували жінку і 3-річного хлопчика, їм надається невідкладна допомога.

Дивіться також: Поліцейські встановлюють обставини загибелі матері та 6-місячної дитини, які випали з вікна 19 поверху в Харкові. ВIДЕО

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці спілкуються із родичами жінки, які перебували в момент трагедії у квартирі та з’ясовують усі обставини цієї події.