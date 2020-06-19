Окупанти не пропускають людей в ОРДЛО, посилаючись на карантинні заходи, - ДПСУ
Про це повідомив начальник управління організації прикордонного контролю адміністрації Держприкордонслужби України Юрій Лисюк, інформує Цензор.НЕТ.
Лисюк також додав, що в "Станиці Луганській" визначено два дні - це середа і субота, для пропуску громадян. У ці дні здійснюється пропуск громадян за узгодженими списками.
"Якщо в цих списках громадян немає, то навіть з гуманітарною метою - на похорон, на лікування, відвідати рідних, пропуск не здійснюється", - зазначив він, коментуючи ситуацію в КПВВ.
Представник українського прикордонного відомства зазначив, що від 10 червня, за рішенням командувача ООС, було відкрито два КПВВ - це "Станиця Луганська" в Луганській області і "Мар'їнка" в Донецькій області. За цей період з КПВВ "Мар'їнка" суміжна сторона пропустила 26 осіб (з початку карантину). А з КПВВ "Станиця Луганська" - 644 особи.