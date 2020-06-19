В Ізмаїлі та ще п'яти районах Одеської області посилили карантин

Комісія з ТЕБ та НС Одеської облдержадміністрації ухвалила рішення про посилення карантинних заходів в Ізмаїлі та п'яти районах області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це розповів 19 червня після засідання комісії головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

"Нині економіка нав'язує умови послаблення карантинних заходів, а епідемічна ситуація навпаки - вимагає жорстких обмежень, дотримання яких дозволить стримати подальше поширення COVID-19. З урахуванням зростання динаміки інфікування жителів за останні 7 днів обласна комісія з ТЕБ і НС визнала шість адміністративних територій області із значним розповсюдженням COVID-19. Зокрема, Болградський, Ізмаїльський, Ананьївський, Татарбунарський і Лиманський райони та місто Ізмаїл", - зазначив Гончаров.

Комісія ухвалила рішення запровадити з 19 червня на цих адмінтериторіях більш жорсткі карантинні заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження захворюваності на COVID-19, а в Болградському районі продовжити дію карантину, запровадженого 18 червня.

На сьогодні дві лабораторії МОЗ, що функціонують в Одесі, спроможні щодоби виконувати до 660 ПЛР-досліджень.

Торкнувшись причин зростання випадків інфікування коронавірусом, санлікар акцентував, що нинішня епідситуація є наслідком недотримання населенням діючих карантинних обмежень, санітарних норм соціального дистанціювання та нехтування засобами індивідуального захисту.

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Гончаров уточнив, що протягом останнього тижня в області зафіксовано зростання в 1,7 раза лабораторно підтверджених випадків захворювань на COVID-19, особливо зросла кількість захворювань у Болградському районі - тут зареєстровано 95 випадків інфікувань коронавірусом. Усього на Одещині зафіксовано станом на 19 червня 1202 випадків інфікування, в тому числі 10 відсотків складають діти, 19 випадків - летальні.

Зі свого боку, голова ОДА Максим Куций зауважив, що знає про напружену ситуацію у Болграді, де 18 червня відбулася акція протесту підприємців, пов'язана з карантинними обмеженнями.

Очільник області закликав жителів району не піддаватись підбурюванням окремих провокаторів до протиправних дій, а суворо дотримуватися поновлених комісією з ТЕБ і НС карантинних заходів, зумовлених погіршенням епідситуації.

"Правоохоронцям доручено моніторити виконання заборони на пасажирські перевезення, фукціонування ринків, кафе, ресторанів і проведення масових заходів", - додав очільник області.

Як повідомлялося, станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджено 34 984 випадки COVID-19, за добу - 921 новий. Загалом зафіксовано 985 летальних випадків. 16 033 людей одужали.