У Дніпрі силовики почали обшуки, поки Філатов у Києві презентує нову партію. ВIДЕО

Сьогодні, 19 червня, в Києві відбувається презентація нової партії міських голів - "ПРОПОЗИЦІЯ", в якій активну участь бере мер Дніпра Борис Філатов. І поки він у від'їзді, в Дніпрі проводяться масові обшуки.

Передає "Дніпро оперативний" з місця подій.

Центральна влада розпочала переслідування мера Бориса Філатова за створення партії мерів "Пропозиція". Синхронно з презентацією партії "Пропозиція" почалися обшуки в приміщеннях комунальних підприємств Дніпровського міської ради, а також у деяких редакціях ЗМІ.

"П'ятниця, хоч і не 13, але твориться треш. Почалася пресконференція мера. І до нас в приміщення заходять силовики. Неначе під диктовку:"беріть мера з пресконференції і ми від вас підемо". Але хлопці напевно не знають, що виконавчі органи трохи іншим займаються, прийшли не за адресою", - написав співробітник одного з обшукуваних КП Макарець Владислав на своїй сторінці в фейсбук.

Ніяких коментарів журналістам ні правоохоронці, ні співробітники комунальних підприємств не дають. Деяких з них просто закрили в кабінетах. У одного з журналістів "Дніпра оперативного" намагалися відібрати телефон.

Не на камеру один з представників силовиків сказав, що вони діють за вказівкою "з Києва".

Ми продовжуємо стежити за розвитком подій. Також випуск новин ви зможете подивитися в прямому ефірі на каналі DniproTV life .