Десантний корабель США USS Oak Hill увійшов у Чорне море

Вчора увечері десантний корабель Сполучених Штатів USS Oak Hill (LSD-51) зайшов у Чорне море. На борту судна перебувають морські піхотинці з персоналом десантно-штурмового загону.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як повідомляється, американський десантний корабель Oak Hill увійшов в Чорне море та приєднався до ракетного есмінця USS Porter DDG78, який прибув в сюди ще два дні тому. За словами командира бойової амфібійної групи Батаана Ленса Лешера, Oak Hill разом з есмінцем підвищить безпеку на морі і розширять взаємодію з регіональними партнерами.

Наразі на десантному кораблі перебувають піхотинці 26-го морського експедиційного загону та персонал штурмового десантного загону.

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Зазначимо, Oak Hill введений до складу флоту США у 1996 році. Водотоннажність його становить 19 тисяч тонн, довжина та ширина - 186 та 26 метрів відповідно. Швидкість такого судна - 25 вузлів. Корабель здатний взяти на борт 500 військових, а також можливе розміщення двох танків Абрамс.