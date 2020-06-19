Десантний корабель США USS Oak Hill увійшов у Чорне море
Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як повідомляється, американський десантний корабель Oak Hill увійшов в Чорне море та приєднався до ракетного есмінця USS Porter DDG78, який прибув в сюди ще два дні тому. За словами командира бойової амфібійної групи Батаана Ленса Лешера, Oak Hill разом з есмінцем підвищить безпеку на морі і розширять взаємодію з регіональними партнерами.
Наразі на десантному кораблі перебувають піхотинці 26-го морського експедиційного загону та персонал штурмового десантного загону.
Зазначимо, Oak Hill введений до складу флоту США у 1996 році. Водотоннажність його становить 19 тисяч тонн, довжина та ширина - 186 та 26 метрів відповідно. Швидкість такого судна - 25 вузлів. Корабель здатний взяти на борт 500 військових, а також можливе розміщення двох танків Абрамс.