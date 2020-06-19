Новини

Коломойський лобіює введення мита на дизпаливо та скраплений газ, щоб заробити мільярди, - Кучеренко

5 17219
Коломойський лобіює введення мита на дизпаливо та скраплений газ, щоб заробити мільярди, - Кучеренко
Підприємства Ігоря Коломойського є монополістами на ринку нафтопродуктів, запровадження мита на імпорт дизпалива та скрапленого газу дозволить олігарху заробити додаткові мільярди.

Про це написав народний депутат України, перший заступник голови комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко на своїй сторінці в Facebook.

"В бідній країні Україна більшість автомобілістів перейшла з бензину на автогаз та дизпаливо. Бо це дешевше, економічніше. Однак в Україні є монопольний виробник бензинів і монопольний власник перевалок на Чорному морі. Цьому монополісту дуже хочеться підняти вартість дизпалива та автогазу, щоб заробляти більше. 260 млн грн на місяць навар у разі, якщо міністр Петрашко зламається під тиском монополіста, – каже експерт Куюн. Лише фермери втратять додаткові 1,5-3 млрд грн на рік. Гроші звичайних споживачів ніхто навіть не намагається порахувати. Але це мільярди гривень", - написав Кучеренко.

Нагадаємо, раніше політолог Кирило Сазонов заявив, що близькі до олігарха Коломойського люди намагаються домогтися введення акцизу на імпорт дизпалива і скрапленого газу, що призведе до підвищення цін на заправках.

Водночас президент нафтогазової асоціації України Неля Прівалова раніше заявила, що введення мита на імпортне дизпаливо призведе до зростання цін для кінцевого споживача. А президент Української зернової асоціації Микола Горбачов підкреслив, що це призведе до зростання цін на дизпаливо і негативно позначиться на аграріях, які є ключовим його споживачем.

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Тарас Резниченко 1f0df8ad
    Никак не нажрется падла.
  • ggl chrm
    Мама любит скорость. Беня любит деньги. У каждого свой объект обожания.
  • Gojib
    Лозунг Зеленского - Все Коломойскому, Все во имя Коломойского! Это наш новый Саша-Стоматолог. Коломойский уже засчитанные месяцы получил (именно получил за копейки) активы на десятки млд. грн. Сейчас он получит гораздо больше. А потом Зеленский сделает честные глаза с кажет всем: "Я ничего не крал".
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини