За порушення карантину в кафе в Хмельницькому на 17 тис. грн оштрафовано Єрмака, Ляшка, Трофімова й інших супутників Зеленського, - пресслужба суду

Всіх, хто супроводжував президента Володимира Зеленського під час відвідування кафе в Хмельницькому оштрафовано за порушення правил карантину.

Про це LIGA.net повідомила прессекретар Хмельницького міського районного суду Наталія Совва, передає Цензор.НЕТ.

Оштрафовано главу Офісу президента Андрія Єрмака, його першого заступника Сергія Трофімова, головного санлікаря Віктора Ляшка, голову Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, мера Хмельницького Олександра Симчишина і приватного підприємця Андрія Мельниченка.

Штраф становив 17 000 грн. Рішення суду може бути оскаржене протягом 10 днів.

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Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".Джерело: https://censor.net/ua/n3201121

В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькому виписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.