Чоловіків, які побили в Києві водія трамвая за прохання одягнути маски, затримали: їм загрожує до 5 років в'язниці

Правоохоронці розшукали чоловіків, які напали на водія трамвая за зауваження через відсутність захисних масок. Хуліганам уже повідомили про підозру.

Про це поінформували в прокуратурі Києва, передає Цензор.НЕТ.

Нагадаємо, інцидент стався ввечері 3 червня на Воскресенці. Відомо, що група чоловіків спробувала увійти в трамвай без масок, за що водій зробив їм зауваження. Пасажири відреагували на це неадекватно, почали сперечатися, витягли водія і побили його на дорозі. Після цього вони втекли.

У прокуратурі Києва заявили, що через деякий час порушників вдалося відшукати. Ними виявилися місцеві жителі 1981, 1983 і 1984 років народження. Зараз їм оголосили про підозру за статтею за хуліганство та грубе порушення громадського порядку групою з кількох людей (ч. 2 ст. 296 КК України). Наразі їм обирається запобіжний захід. Фігурантам загрожує до чотирьох років в'язниці або обмеження волі на строк до п'яти років.

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