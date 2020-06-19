Лише в Україні та Білорусі досі не впроваджено європейського тарифного регулювання на розподіл електроенергії, – РБК-Україна

У Європі є лише 2 країни, де досі не впроваджено стимулююче регулювання (RAB-тариф), – Україна та Білорусь.

Це є причиною значної зношеності електромереж і низької якості електропостачання в Україні. Але запропонований НКРЕКП варіант переходу на RAB-тариф суперечить успішному європейському досвіду. Таку думку озвучили РБК-Україна, в дослідженні впровадження стимулюючого тарифу в Україні.

Оновлюючи енергетичну інфраструктуру електричних мереж, всі країни Європи запровадили модель стимулюючого тарифоутворення RAB для енергетичних компаній-операторів інфраструктури. RAB-тарифу немає лише в Україні і Білорусі, заявляють журналісти РБК посилаючись на звіт компанії Ernst&Young. Вже в 2013 році найбільш поширеним підходом до регулювання в Європі був "той, який приймає регуляторну базу активів (RAB) як свою основну структуру". Близькі до України за стартовими умовами Чехія, Литва і Польща перейшли на стимулююче регулювання на початку 2000-х. Словаччина і Чорногорія - у 2007, Німеччина - у 2009 році.

"Наслідки виявилися позитивними: у більшості країн час відключення електроенергії (індекс SAIDI) падав, обсяг капітальний вкладень і вартість активів зростали. У Румунії за 10 років SAIDI показав хорошу динаміку: знизився в 2.5 раза - з 1025 хвилин (більше, ніж в Україні) до 474 в 2016 році, а обсяг капіталовкладень у кілометр мережі склав $985 (в Україні - близько $250)", - стверджується в статті.

В Україні також пропонують перейти на стимулюючу модель тарифоутворення. 29 квітня 2020 року регулятор прийняв проєкт переходу на RAB-тариф. У ньому активи обленерго діляться на нові і старі. Нові з’явилися в поточному році впровадження нового регулювання, старі - раніше. На старі активи регулятор пропонує нараховувати 1% прибутковості, на нові - 15%. Автори дослідження проаналізували модель і дійшли висновку, що вона близька до тої, що була запропонована за часів Януковича-Азарова (2013 рік). Тоді були дві бази активів: "стара" і "нова". Ставка прибутковості на "стару" - від 0% до 2% за впровадження методики, на нову - 14.79%. Такі "інвестиційно привабливі умови" не стимулювали жодну із 32 українських компаній-операторів перейти на нову модель регулювання і реформа не була реалізована.

"Якщо компанія вважатиме, що старий актив повністю зноситься за 10 років і не буде відшкодування, немає сенсу модернізувати цей актив. Вигідніше вкладати в нові. Такий підхід загрожує існуючій інфраструктурі і, за словами експосла США в Україні та старшого віцепрезидента IHS Energy Карлоса Паскуаля, "призведе до кризи в дистрибуції електроенергії в Україні", - йдеться у матеріалі.

На заміну методології НКРЕКП пропонують європейський варіант RAB-тарифу: не ділити бази активів обленерго і застосовувати єдину ставку прибутковості. Ставка, на думку експертів, мала бути щонайменше вищою за банківські депозити.

"Якщо інвестор вибирає: вкласти йому гроші в ризикований бізнес, на кшталт обленерго, або вкласти в банк на депозит під відсоток, тільки додаткова вигода мотивує його інвестувати", - зазначається в дослідженні.