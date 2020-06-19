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"Українська рулетка" - сьогодні о 21:00 у "Свободі слова Савіка Шустера"

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"Українська рулетка" - сьогодні о 21:00 у "Свободі слова Савіка Шустера"
Сьогодні, 19 червня, о 21:00, в студії соціально-політичного ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить в прямому ефірі каналу "Україна", будуть говорити про те, чи повернуться в Україну казино та ігрові автомати, і скільки на цьому зможе заробляти держава.

У студії "Свободи слова Савіка Шустера" будуть також з'ясовувати, чи дійсно, закон про референдум дозволить українцям впливати на рішення влади і міняти життя України.

Гостями випуску стануть Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України; Давид Арахамія, голова фракції партії "слуги народу"; Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка"; Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"; Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність"; Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу"; Альона Шкрум, народна депутатка, ВО "Батьківщина"; Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос"; Борис Філатов, мер Дніпра; Олексій Каспрук, мер Чернівців; Сергій Сухомлин, мер Житомира; Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Снайфетльсйокутль Торолфсфетль
    Українська рулетка, - дати совкохохлам демократію, і пустити їх до виборчих кабін.
  • DARK SIDE 35611cd8
    Все каналы и СМИ принадлежат олигархам! Все политики принадлежат олигархам! Все политологи принадлежат олигархам. Всех лидеров мнений покупают олигархи, чтобы они свои аудитории агитировали за нужных олигархам людей, которые будут лоббировать их интересы! Все передачи проводят по сценарию и разыгрывается театр для того, чтобы разводить людей! Все это создают олигархи, чтобы манипулировать овцами и баранами - народом вообщем, чтобы грабить и обогащаться! А на всех шоу нету правды! Правда происходит не на шоу, а в закрытых от глаз людей кабинетах! И она бы народу не понравилась!
  • Снайфетльсйокутль Торолфсфетль
    Но НЕ ВСЕ мозги принадлежат олигархам.
    Только 73,22% .
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