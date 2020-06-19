"Українська рулетка" - сьогодні о 21:00 у "Свободі слова Савіка Шустера"
У студії "Свободи слова Савіка Шустера" будуть також з'ясовувати, чи дійсно, закон про референдум дозволить українцям впливати на рішення влади і міняти життя України.
Гостями випуску стануть Руслан Стефанчук, перший заступник Голови Верховної Ради України; Давид Арахамія, голова фракції партії "слуги народу"; Олег Ляшко, лідер партії "Радикальна партія Олега Ляшка"; Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"; Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність"; Дмитро Наталуха, народний депутат, "Слуга народу"; Альона Шкрум, народна депутатка, ВО "Батьківщина"; Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії "Голос"; Борис Філатов, мер Дніпра; Олексій Каспрук, мер Чернівців; Сергій Сухомлин, мер Житомира; Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва.