Карантин у Львівській області продовжено до 22 червня, - голова ОДА Козицький
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У Львівській області карантин продовжено до 22 червня через велику кількість хворих на коронавірус.
Про це повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Показники захворюваності на COVID-19 не дозволяють послабити карантинні обмеження в області. Карантин у регіоні продовжено до понеділка", - написав очільник Львівської ОДА.
За словами Козицького, він розуміє, що тримісячний карантин дуже втомив не тільки Україну, а й увесь світ, але "зараз не час розслаблятися і нехтувати власною безпекою", оскільки за минулу добу у Львівській області зафіксували 142 нових хворих на коронавірус.
"Вкотре наголошую, що коронавірус не міф і не вигадка, як дехто думає, а реальна небезпека", - написав Козицький.