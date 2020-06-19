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НАБУ хоче судити мене за зниження найвищих у світі портових зборів і зростання доходів галузі, - Омелян

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НАБУ хоче судити мене за зниження найвищих у світі портових зборів і зростання доходів галузі, - Омелян
НАБУ звинувачує ексміністра інфраструктури в завданні збитків державі через зменшення на 20% портових зборів, що стимулювало зростання доходів морської галузі.

Про це повідомив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

"Минулої п’ятниці мене було запрошено до НАБУ дати додаткові покази у кримінальному провадженні щодо зниження Урядом України портових тарифів і зборів на 20% у 2018 році. Нагадаю, що зниження тарифу здійснювалося для збільшення товаро/вантажопотоку. Завдяки цьому зниженню морська галузь продемонструвала у 2018-19 рр ріст більше, аніж на 20%, і росте досі, незважаючи на кризу!" - написав Омелян.

Він також повідомив, що попри те, що його запросили на допит в НАБУ у якості свідка, детектив намагається вручити йому підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і було завдано збитків державі.

"Це, безумовно, прецедент і тепер будь-який уряд, який полегшує тиск на бізнес, займається дерегуляцією, скорочує ЄСВ, зменшує інші податки - може бути звинуваченим у шкідництві", - написав Омелян.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев заявив, що портові збори в українських портах найвищі серед країн Чорноморського регіону і вони економічно не обґрунтовані, їх потрібно знижувати. Крім того голова Федерації металургів Сергій Біленький наголошував, що зниження портових зборів стало б кроком уряду назустріч промисловості, зазначивши, що це допоможе українським експортерам втримати свої позиції на світових ринках в умовах кризи.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Алексей Вовченко f033f386
    Ну так если оно Педро за Томас собрались судить , то за повышение доходов портов вообще , расстрел положен . Короче Осел Оманский и Ко побили любые границы идиотизма.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Решение принимал весь кабмин, а виноватым делают одного, ярого критика Зе и Ко?

    "Незважаючи на те, що мене було запрошено на допит у якості свідка, детектив НАБУ намагається вручити мені підозру, що зменшення портових тарифів і зборів призвело до скорочення доходів державного бюджету і я (хоча це було колегіальне рішення Кабміну) завдав збитків державі."
  • q4ma
    При чем тут снижение сборов?
    Это подлая месть трусливого и завистливого чмошника за насмешки и критику. Помните членина на шаре снадписью "володя, на..я ты туда залез?",которую Омелян в фейсбуке выложил?
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