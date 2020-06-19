Продаж наркотиків і пограбування - ДБР повідомило про підозру двом поліцейським Харківщини. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру молодшим інспекторам взводу реагування роти управління поліції охорони в Харківській області. Поліцейські підозрюють у пограбуванні, скоєному за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України), а одного з них також підозрюють у незаконному придбанні, зберіганні та збуті особливо небезпечної психотропної речовини (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України ).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, молодший інспектор придбав особливо небезпечну психотропну речовину - "PVP", після чого продав психотроп жителю Харкова.

Крім того, слідчі з'ясували, що цей правоохоронець у лютому 2020 р зі своїм колегою зупинили громадянина і провели поверхневий обшук, під час якого виявили та вилучили медичні піпетки із залишками наркотичної речовини та полімерний пакунок з тією ж речовиною. Після чого, погрожуючи притягненням до кримінальної відповідальності, відкрито заволоділи трьома мобільними телефонами громадянина, які обіцяли повернути пізніше після отримання хабаря в розмірі 1 000 гривень.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 6 років і від 6 до 10 років з конфіскацією майна відповідно.

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