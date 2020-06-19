Кабмін виділив кошти на виплати медикам, які борються з COVID-19, - Гончаренко

Кабмін постановив, що з 1 вересня по 31 грудня 2020 року медики, які борються з COVID-19, отримуватимуть доплати до заробітної плати.

Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін постановив з 1 вересня по 31 грудня 2020 року розпочати виплачувати доплати до зарплати медичним та іншим працівникам (за винятком первинки), які борються з коронавірусом", - йдеться в повідомленні.

За словами нардепа, лікарі отримуватимуть доплату в розмірі 70% до посадового окладу; фахівці з базовою вищою та неповною вищою медосвітою всіх спеціальностей - в розмірі 50% мінімальної зарплати; молодші медсестри - в розмірі 25% мінімальної зарплати.

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